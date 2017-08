03-08-2017 16:25

Inscrições para o Festival Internacional da Canção da Serra da Estrela terminam amanhã

A Câmara Municipal de Seia tem abertas até amanhã as inscrições para o terceiro Festival Internacional da Canção da Serra da Estrela a realizar de 23 a 26 de agosto.

O festival que vai decorrer no Cineteatro da Casa Municipal da Cultura de Seia é aberto à participação de crianças, jovens e adultos, a solo ou em grupo. O desempenho dos participantes do concurso será avaliado por um júri internacional, constituído por personalidades de relevo no mundo da música, segundo a organização.