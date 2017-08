03-08-2017 14:51

AJTG leva jogos às festas da região

Os jogos tradicionais estão de regresso durante o mês de agosto com a organização e colaboração da Associação de Jogos Tradicionais da Guarda.

Ontem e hoje, a AJTG esteve no 23º Acampamento Nacional dos Escuteiros, em Idanha-a-Nova, onde estava prevista a participação de 22 mil jovens. Amanhã, a associação promove os jogos nas Festas de São Sebastião, em Castelo Bom (Almeida), e no sábado estará nas Festas de São Francisco, em Vila Fernando (Guarda). No domingo haverá jogos tradicionais nas Festas de Nossa Senhora dos Remédios, em Golfar (Trancoso).