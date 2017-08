03-08-2017 12:04

Bombeiros de Seia no Nacional de ténis de mesa da IIª Divisão

Os Bombeiros Voluntários de Seia vão disputar o campeonato nacional da IIª Divisão de ténis de mesa esta época.

A equipa sénior masculina, filiada na Associação Distrital de Viseu da modalidade, assegurou a manutenção na prova para a temporada de 2017/18. Os senenses são os únicos representantes do distrito da Guarda.

O campeonato terá oito equipas da associação viseense, das quais duas conseguiram a promoção ao segundo escalão do ténis de mesa nacional. Aquilino Pinto, presidente da direção da Associação de Ténis de Mesa do Distrito de Viseu, diz que a época anterior foi «a melhor de sempre a nível de agentes desportivos inscritos, mais de 330, sendo atualmente a quinta maior associação distrital do país e uma das que tem mais equipas a disputar o Nacional da IIª Divisão».