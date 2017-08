02-08-2017 17:04

Festival de Blues na Guarda a partir de amanhã

Inserido no programa de animação de verão do município da Guarda realiza-se a partir de amanhã, e até domingo, um Festival de Blues. Os concertos terão início às 22 horas, no Jardim José de Lemos, e a entrada é livre. Por ali passarão The Greyhoun James Band (dia 3), The Ramblers (dia 4), Messias And The Hot Tones (dia 5) e Budda Power Blues (dia 6)