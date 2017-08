02-08-2017 12:09

Passeios pedestres pelas Aldeias de Montanha começaram hoje em Seia

Todas as quartas-feiras de agosto, o Centro de Interpretação da Serra da Estrela (CISE) propõe quatro passeios pedestres pela rota das Aldeias de Montanha.

O primeiro teve lugar esta manhã e o objetivo é divulgar a riqueza natural e cultural destas aldeias e da Serra da Estrela. Os itinerários são de pequena distância, estando o próximo agendado para dia 9. Trata-se da rota da Garganta de Loriga, entre o planalto superior da serra e aquela vila do concelho de Seia, com 8,7 quilómetros e um grau de dificuldade elevado.

Os participantes vão conhecer vestígios glaciários característicos do último período frio vivido nesta área, nomeadamente os covões Boieiro, do Meio, da Nave e da Areia. Para 16 de agosto o percurso proposto liga a Torre a Alvoco da Serra, num total de 7,7 quilómetros, e proporcionará a descoberta de prados de montanha, matos de zimbro e piorno, afloramentos rochosos e campos agrícolas.

Finalmente, a 23 de agosto o CISE levará os caminheiros pela rota da Caniça, ao longo do vale da ribeira da Caniça, na Lapa dos Dinheiros. Este trilho tem cerca de sete quilómetros e atravessa soutos, pinhais, lameiros, matos e afloramentos rochosos, com destaque para o souto da Lapa, um bosque de castanheiros centenários.

As inscrições, que custa 10 euros, podem ser feitas online (www.cise.pt), pelo telefone (238 320 300) ou email cise@cise.pt.