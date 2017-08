02-08-2017 11:31

Museu Judaico de Belmonte reaberto ao público

O Museu Judaico de Belmonte reabriu hoje ao público, depois de uma total renovação. A intervenção traz ao espaço mais interatividade, de forma a torná-lo mais atrativo e centrado na história do cripto-judaismo da comunidade de Belmonte.

Ontem, numa apresentação à comunicação social, o coordenador do projeto, Paulo Monteiro, explicou que este é um espaço «conta a história dos judeus que não fugiram e conseguiram manter viva a suas tradições», embora durante centenas de anos a religião fosse praticada em segredo. Durante a visita será possível assistir a um filme, que permite que o conteúdo «seja apresentado de forma forma diferente. A própria comunidade fala da sua experiência pessoal».

Até 14 de setembro, o museu está aberto entre as 9h30 e as 13 horas e das 14h30 às 18h00, entrando em vigor de15 de setembro a 14 de abril o horário de inverno (das 9 horas às 12h30 e das 14 horas às 17h30).