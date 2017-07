31-07-2017 20:38

Bruno Borralhinho é tema de tertúlia na Covilhã

O percurso e a carreira do violoncelista Bruno Borralhinho é o tema, esta noite (21 horas), de uma tertúlia no salão nobre dos Paços do Concelho da Covilhã.

Participam o instrumentista, Jorge Torrão (Câmara da Covilhã) e Sandra Bastos (DaCapo - Revista Musical Portuguesa). A entrada é livre.