31-07-2017 18:00

Trânsito cortado na Rua 31 de Janeiro e na Rua do Ferrinho

O trânsito na Rua 31 de Janeiro, na Guarda, será cortado nos dias 1 e 2 agosto «para realização de trabalhos de escavação de caboucos de ilha ecológica e colocação de calçada», segundo a autarquia. O município garante que o acesso aos moradores será assegurado.

Na passada quinta-feira o trânsito foi cortado na Rua do Ferrinho, na Guarda, «para realização de trabalhos de reperfilamento da rua», indicou o município. Estava previsto que a partir das 18 horas de hoje se pudesse circular normalmente naquela via, mas a autarquia enviou um comunicado à imprensa onde informa que o corte de trânsito naquela rua será prolongado até 5 de agosto «para trabalhos preparatórios de pavimentação».