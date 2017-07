31-07-2017 17:29

Apreensão de 15 plantas de cannabis em Gouveia

O Comando Territorial da Guarda, através do Núcleo de Investigação Criminal de Gouveia, deteve na sexta-feira um homem e uma mulher de nacionalidade holandesa, com 32 e 27 anos, respetivamente, pelo crime de tráfico de estupefacientes, em Figueiró da Serra (Gouveia). No âmbito de uma investigação sobre tráfico de estupefacientes, os militares realizaram uma busca domiciliária, tendo apreendido 15 plantas de cannabis. Os indivíduos foram constituídos arguidos e sujeitos a termo de identidade e residência.