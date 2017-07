31-07-2017 12:47

Bloco de Esquerda candidata João Corono à Câmara da Covilhã

O empresário João Corono será o candidato do Bloco de Esquerda (BE) à Câmara da Covilhã, nas eleições autárquicas de 1 de outubro.

«Aportar transparência, seriedade, competência e proximidade à política do concelho. Devolver as cidades e as freguesias à sua população, retirando-a da subjugação aos interesses e às políticas desastrosas destes últimos 25 anos», são os objetivos desta candidatura, anunciou hoje o BE em comunicado, apresentando-se com «uma nova equipa que procura uma nova forma de fazer política, pondo o interesse público em primeiro lugar».

João Corono tem 63 anos, é gerente de hotelaria, restauração e bebidas João Corono, ex-delegado sindical e tem um percurso ligado ao movimento associativo e cultural da Covilhã.

Para a Assembleia Municipal a escolha do bloco recai em Nuno Cruz, independente, licenciado em Sociologia e a frequentar o mestrado de “Pobreza e Políticas Sociais” na Universidade da Beira Interior. Atualmente é assistente de loja para o grupo Altice.