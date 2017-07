31-07-2017 11:14

IPG desenvolve projeto de investigação sobre o lítio

O Instituto Politécnico da Guarda (IPG) vai desenvolver, até novembro de 2018, um projeto de investigação sobre o lítio explorado na área da freguesia de Gonçalo, no concelho da Guarda.

O projeto, denominado "A geologia como base da qualidade de vida - A sustentabilidade do Lítio", é financiado pelo Sistema de Apoio à Investigação Científica e Tecnológica (SAICT). «O investimento concedido é de cerca de 150 mil euros, sendo um projeto pioneiro por se pretender juntar a mais-valia da existência de recursos geológicos únicos, com a potencialidade de atividades de geoturismo numa região estigmatizada pelas repercussões que, no passado, as atividades do setor extrativo produziram», disse à agência Lusa a professora do IPG Ana Antão, responsável pelo projeto. Segundo Ana Antão, um dos objetivos do estudo é também permitir que as populações locais «possam conhecer os atributos dos seus recursos hídricos e do ar que respiram, pretendendo-se assim trazer a comunidade local para o seu território, maximizando um produto único e de atual relevância nas chamadas soluções tecnológicas limpas». O plano de trabalhos envolve várias fases, como a realização de levantamentos topográficos e cadastrais para a modelação 3D do terreno e do campo em estudo, bem como estudos de impacte ambiental relativamente aos recursos hídricos com a monitorização de águas e poeiras, segundo Ana Antão. A criação de percursos temáticos ligados à geologia, à atividade mineira, religiosa e cultural, bem como a conceção de um museu a céu aberto na zona em estudo, são outras das etapas do projeto de investigação. O projeto do IPG sobre o lítio é realizado com a colaboração dos Institutos Politécnicos de Tomar e de Castelo Branco, e envolve uma associação socioprofissional e uma empresa do setor.