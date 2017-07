30-07-2017 17:39

Emigrantes recebidos na fronteira de Vilar Formoso com conselhos sobre segurança rodoviária

Os emigrantes que hoje entram em Portugal pela fronteira de Vilar Formoso, no concelho de Almeida, estão a ser recebidos com conselhos sobre segurança rodoviária, folhetos informativos e alguns brindes publicitários. Nesta fronteira decorre no fim-de-semana a campanha de segurança rodoviária "Sécur'été - verão em Portugal", dirigida aos portugueses e lusodescendentes, residentes em França, que se deslocam de carro a Portugal durante as férias de verão. A campanha, que tem como objetivo contribuir para a redução do número de acidentes durante os trajetos longos, contou, hoje de manhã, com a participação dos secretários de Estado da Administração Interna, Jorge Gomes, e das Comunidades Portuguesas, José Luís Carneiro.