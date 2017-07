30-07-2017 16:10

Festival de música de Castelo Novo termina hoje

A localidade de Castelo Novo (Fundão) foi palco de um festival de música antiga, complementado com teatro, ações de formação e atividades turísticas. A atividade organizada pelo município do Fundão, em parceria com a Junta de Freguesia local, incluiu os concertos do Ensemble Calisto, Adam Woolf e Consort de Alpreade, Raquel Andueza e Jesus Fernández Baena, assim como Filipe Quaresma.

No teatro atuaram as companhias ESTE - Estação Teatral e Teatro Figura/ Ensemble Chiaroscuro, enquanto na formação musical houve um curso de iniciação à música antiga (orientado por Helena Raposo e Ana Figueiras), um estágio Consort de Alpreade (Adam Woolf) e uma residência de teatro de sombras e música ao vivo (Teatro Figura) cujo objetivo foi homenagear o vento. Além da música, por estes dias houve também gastronomia, descobertas de património e experiências turísticas.