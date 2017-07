30-07-2017 15:22

UBI disponibiliza uma centena de bicicletas elétricas

Estão abertas online as pré-inscrições para o aluguer de bicicletas elétricas que serão disponibilizadas à comunidade académica da Universidade da Beira Interior (UBI), no decorrer do próximo ano letivo. Vão estar disponíveis 100 veículos para serem utilizados por estudantes, professores, investigadores e funcionários da UBI nas suas deslocações num raio de aproximadamente 30 quilómetros. Com esta participação no Projeto U-BIKE Portugal, que fornece as bicicletas, a UBI pretende contribuir para a promoção da mobilidade urbana sustentável e para um ambiente mais limpo, através da redução das emissões de carbono. Vai ainda facilitar as deslocações da sua comunidade entre as cinco faculdades e as zonas residenciais, amenizando as características próprias de uma cidade de montanha.