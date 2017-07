30-07-2017 14:14

Guarda recebe maior encontro de clássicos em setembro

O maior encontro de clássicos do ano, organizado pelo Clube Escape Livre, decorre de 15 a 17 de setembro e promete colorir as estradas do distrito, e deslumbrar todos quantos partilham da paixão por este tipo de automóveis, refere a organização. O Festival Automóvel Clássico Guarda 2017 recebe viaturas de várias idades, entre clássicos e históricos, de norte a sul do país e ainda da vizinha Espanha, sendo esperados cerca de 60 veículos. As inscrições para o Festival Automóvel Clássico Guarda 2017 já se encontram abertas e têm o valor 285 euros com o programa completo, ou de apenas 150 euros sem alojamento e só para residentes na Guarda, valores para duas pessoas com viatura clássica. Podem ser feitas através do site www.escapelivre.com, ou dos contactos escapelivre@escapelivre.com ou 271 205 285. Está também disponível uma inscrição especial com o valor de 50 euros, só para domingo, e inclui, para duas pessoas, visita encenada à sé catedral, desfile no centro histórico e almoço de encerramento.