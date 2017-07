29-07-2017 17:03

Cerimónia de investidura dos primeiros membros do Núcleo da Fraternidade Nuno Álvares

O Seminário da Guarda acolheu hoje, pelas 17 horas, a cerimónia de investidura dos primeiros membros do Núcleo da Fraternidade Nuno Álvares, que será presidida pelo vice-presidente nacional João Carlos Policarpo. O Núcleo da Guarda da Fraternidade Nuno Álvares, presidido por João Paulo Pinto, é constituído por antigos escuteiros provenientes dos Agrupamentos do Corpo Nacional de Escutas, fundados no Seminário da Guarda, em 1951, e na cidade, em 1959. Segundo João Paulo Pinto, a Fraternidade Nuno Álvares tem como objetivos, entre outros, desenvolver a prática do escutismo adulto, à luz da lei e dos princípios do escutismo católico, manter o ideal escuta, na vivência da fé e do humanismo cristão, no serviço voluntário ao próximo, bem como a proteção da natureza e do meio ambiente e promover a amizade escutista universal.