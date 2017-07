29-07-2017 16:37

Fim-de-semana de encantar e assombrar com o “Mysteria”

Está marcada para este fim-de-semana a segunda edição do “Mysteria” na Vila do Carvalho (Covilhã), um evento promovido pela Junta de Freguesia de Cantar-Galo e Vila do Carvalho e pela Associação Mysteria.

Até domingo, a iniciativa aposta no conceito de “aldeia mistério” com intervenções de arte urbana, escultura e um filme, a realizar durante o “Mysteria”, que contará este ano com a participação de vários artistas nacionais e regionais, bem como da vizinha Espanha, na animação da vila. O tema é o mistério, o encanto, a magia e o medo. Estão previstas recriações de lendas, contos e histórias encantadas ou assombradas que vão envolver músicos profissionais, grupos teatrais e de artes de rua, som e imagem. Haverá espaços temáticos e lúdicos baseados no encanto (para as crianças) e no terror (para os adultos). Além disso, está também garantida a participação de mais de uma centena de expositores de artesanato e gastronomia. Para facilitar o acesso à vila durante estes dias haverá autocarros gratuitos a partir da Covilhã.