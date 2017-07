29-07-2017 13:30

Esmeraldo Carvalhinho e Carlos Condesso apresentaram ontem candidatos

Carlos Condesso apresentou ontem, no Largo da Igreja (Terreiro), a sua candidatura à presidência da Câmara Municipal de Figueira de Castelo Rodrigo. Na cerimónia, que contou com a presença de Marques Mendes e Álvaro Amaro, foram também apresentados todos os candidatos às Juntas de Freguesia, Assembleia e Câmara Municipal. No mesmo dia, também Esmeraldo Carvalhinho, que concorre à Câmara Municipal de Manteigas pelo PS, apresentou as listas à Assembleia Municipal, à Câmara e Assembleias de Freguesia do concelho. A apresentação pública teve lugar no Ninho de Empresas (antiga Sotave).