28-07-2017 18:10

Câmara da Guarda diz que parque de estacionamento da ACG é «espaço público sob domínio do município»

A Câmara da Guarda convocou hoje os jornalistas para garantir que o parque de estacionamento situado nas traseiras da Associação Comercial – e que está no centro da polémica – é «um espaço público sob o domínio, utilização e gestão do município».

Em conferência de imprensa, o vice-presidente Carlos Chaves Monteiro garantiu que a Câmara assumiu a gestão do espaço, por 25 anos, em novembro de 2016 após a receção provisória da obra por parte da ACG, em maio de 2014.

A cedência ocorreu de acordo com um protocolo estabelecido em setembro de 2012 com a Associação Comercial para as obras realizadas naquela área, no âmbito da regeneração urbana, e que implicaram uma candidatura de 300 mil euros, tendo o município suportado 56 mil euros relativos à componente nacional.

Em contrapartida, a ACG cedia o parque de estacionamento à autarquia para servir o centro histórico. «O único direito que a Câmara não tem sobre o espaço é vendê-lo», afirmou Chaves Monteiro, para quem a Associação Comercial «não tem neste momento propriedade plena do espaço».

Na sua opinião, ao vedar o acesso ao local – entretanto reposto -, a direção da ACG «impediu a satisfação de uma necessidade coletiva, a do estacionamento naquela zona». Para o vice-presidente da Câmara, a atitude de Miguel Alves, presidente da direção, foi «vergonhosa e vexatória».