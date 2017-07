28-07-2017 16:09

Rede cultural Alto Mondego nasce em quatro concelhos de Viseu e da Guarda

Os municípios de Nelas, Mangualde, Fornos de Algodres e Gouveia juntaram-se para criar a rede cultural Alto Mondego, que durante três anos vai dinamizar o património cultural de forma integrada. O projeto, que foi hoje apresentado, representa um investimento de 411.308 euros e é financiado por fundos comunitários. «Este projeto surgiu do respeito que temos pelo nosso território, pelas pessoas que cá moram e pelas dinâmicas culturais que têm acontecido e que, acreditamos todos, têm uma enorme potencialidade para crescerem ainda mais», afirmou a vice-presidente da Câmara de Nelas, Sofia Relvas. Os concelhos de Nelas e de Mangualde, do distrito de Viseu, integram a Comunidade Intermunicipal Viseu Dão Lafões e os de Fornos de Algodres e de Gouveia, no distrito da Guarda, a Comunidade Intermunicipal Beiras e Serra da Estrela. «Sempre assumimos que, se não fosse aprovado o financiamento, os quatro municípios, com os seus orçamentos próprios, iriam ser capazes de realizar o projeto», frisou. Sofia Relvas explicou que o projeto «tem três áreas artísticas específicas», sendo o primeiro ano destinado à música, o segundo à dança e o terceiro ao teatro musical. Haverá ainda «um projeto transversal que permite ligar estes três anos de trabalho artístico às gentes e às pessoas», acrescentou.