28-07-2017 15:22

PSD recandidata Luís Tadeu à presidência da Câmara de Gouveia

O social-democrata Luís Tadeu vai recandidatar-se ao segundo mandato para dar continuidade ao trabalho realizado e promover o desenvolvimento do município.

Luís Tadeu, de 49 anos, disse hoje à agência Lusa que no primeiro mandato autárquico conseguiu a aprovação de vários projetos a fundos europeus que serão executados nos próximos anos. «A minha recandidatura é para contribuir para que o concelho de Gouveia possa ser cada vez mais inclusivo, cada vez mais dinâmico e com uma maior capacidade de atração e de investimento para fixar e captar jovens», afirmou. Segundo o autarca, com as verbas do quadro comunitário em execução, no próximo mandato terá condições para fazer vários investimentos que irão contribuir para o futuro do seu concelho situado na Serra da Estrela. A título de exemplo, Luís Tadeu apontou as obras de requalificação urbana já aprovadas, que numa primeira fase têm o valor de oito milhões de euros e que envolvem projetos como a requalificação do mercado municipal e da antiga fábrica Bellino & Bellino. Serão também requalificados um bairro de habitação social, a central de camionagem e o Bairro do Castelo, situado na parte antiga da cidade de Gouveia.

No setor da água e do saneamento o candidato prevê a execução de obras no valor de 1,7 milhões de euros relacionadas com a construção de estações de tratamento de águas residuais em três freguesias rurais e de duas estações elevatórias, também no meio rural. Na vertente empresarial, além da captação de novas empresas e de apoio aos empresários locais, a ser reeleito presidente da autarquia de Gouveia, o atual autarca tenciona dar continuidade ao plano de promoção de empresários locais no Japão. Na cultura, Luís Tadeu promete apostar na promoção do património judaico e «reforçar» duas marcas turísticas e culturais do concelho: o escritor Vergílio Ferreira e o pintor Abel Manta. Em relação ao turismo, o candidato do PSD destacou à Lusa a intenção de apostar na «valorização do Vale do Rossim», criando condições para que naquele local de turismo e de lazer seja criada «a maior praia fluvial de altitude do país».