28-07-2017 14:22

CineEco mostra “Contrabando” no Sabugal

documentário “Contrabando”, de Paulo Vinhas, é exibido hoje, no Sabugal.

Trata-se de uma atividade descentralizada do CineEco – Festival de Cinema Ambiental da Serra da Estrela que acontece a convite do Centro Local de Aprendizagem da Universidade Aberta. A sessão decorre às 21h30 no auditório municipal, sendo precedida de uma intervenção do realizador Paulo Vinhas e de Mário Branquinho, diretor do CineEco e responsável da Casa Municipal da Cultura de Seia. A entrada é gratuita.