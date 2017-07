27-07-2017 18:17

Festival "Mêda +" começa hoje

Tudo a postos para a oitava edição do festival “Mêda +”, que começa hoje naquela cidade do distrito da Guarda.

Os cabeças de cartaz deste ano são os Best Youth, Mundo Cão e Sensible Soccers.

Com entrada livre, campismo gratuito e inteiramente dedicado às bandas nacionais, o evento é organizado desde 2010 pela Associação Juvenil Mêda +, no recinto da Santa Cruz. Simbolicamente, o festival arrancou ontem com um concerto para os mais pequenos e a tradicional receção aos campistas, em que a orquestra sinfónica dos centros de formação musical da Mêda, Trancoso, Aguiar da Beira e Moimenta da Beira reinterpretou alguns dos melhores álbuns da história do rock.

O som será outro a partir das 22 horas de hoje. A primeira noite contempla as atuações de Nice Weather For Ducks, First Breath After Coma, Sensible Soccers e DJ Francisco Cunha. Amanhã o palco será de The Twist Connection, Keep Razors Sharp, Mundo Cão e DJ Katy Spikes, enquanto no último dia, sábado, tocam Quinta Feira 12, Trêsporcento, Best Youth e Nuno Lopes.

Após experiências bem sucedidas nas edições mais recentes, o “Palco no Parque” volta a ser montado no parque municipal da cidade para proporcionar concertos a partir das 16 horas. A abertura coube aos Ana e Gobi Bear (hoje), seguindo-se os projetos Few Fingers e Surma (amanhã) e Captain Boy e We Bless This Mess (sábado).

O festival de Verão mais antigo da região tem um orçamento de cerca de 50 mil euros e conta com o apoio do município e da Junta de Freguesia da Mêda euros.

Na edição de 2016 cerca de 7.500 pessoas terão passado pelo recinto da Santa Cruz, de acordo com a organização.