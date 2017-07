27-07-2017 17:18

Incêndio em Vila Fernando em fase de resolução

Já se encontra em fase de resolução o incêndio que esta tarde deflagrou em Vila Fernando, no concelho da Guarda.

O alerta foi dado pelas 13h18 e as chamas chegaram a atingir uma casa de primeira habitação, deixando um homem, com 54 anos,desalojado.

Segundo o presidente da Junta de Freguesia, as chamas destruíram também uma área de mato da sua freguesia, mas não colocaram outras casas em perigo. Bruno Pina Monteiro adiantou que o fogo rural começou em três locais distintos da Freguesia de Vila Fernando, junto da Linha Ferroviária da Beira Alta (Guarda-Vilar Formoso).