27-07-2017 16:18

Incêndio em Vila Fernando destrói habitação

Uma casa de primeira habitação foi hoje destruída pelas chamas, na freguesia de Vila Fernando, ficando desalojado um homem com 54 anos, disse à agência Lusa o presidente da Junta de Freguesia. «O morador vai ficar hoje a pernoitar nas instalações da Junta de Freguesia e vamos também dar-lhe a refeição. Amanhã iremos falar com as entidades competentes para ele ser realojado temporariamente», disse o autarca. Bruno Pina Monteiro disse ainda à Lusa, pelas 15h30, que as chamas, além de atingirem uma casa de habitação, de traça antiga, estavam a destruir uma área de mato da sua freguesia, mas não colocavam outras casas em perigo. O autarca adiantou que o fogo rural começou em três locais distintos da Freguesia de Vila Fernando, junto da Linha Ferroviária da Beira Alta (Guarda-Vilar Formoso). De acordo com informação disponível na página da internet da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), pelas 16h18 o incêndio estava a ser combatido por 87 operacionais, auxiliados por 25 veículos e três meios aéreos.