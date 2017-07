27-07-2017 14:54

Aquedutos de Portugal para ver no átrio da Câmara da Covilhã

A mostra “Aquedutos de Portugal”, constituída por 21 fotografias do museólogo e investigador Pedro Inácio, está patente nos espaços Balcão Único e átrio da Câmara da Covilhã até 16 de setembro.

Em itinerância desde 2011, a exposição faz sobressair um valioso património artístico e cultural existente de norte a sul do país relacionado com a história do abastecimento de água, construído principalmente entre os séculos XVI e XIX. Trata-se de uma arte que funde a engenharia hidráulica, a estética e a beleza paisagística. A iniciativa foi inaugurada no passado dia 15 e tem entrada livre. Pedro Inácio é coordenador do Museu da Água da EPAL e vice-presidente da APOM – Associação Portuguesa de Museologia.