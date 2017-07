26-07-2017 18:34

Dois incêndios ativos no distrito da Guarda

Há pouco mais de uma hora começaram três incêndios nos concelhos de Pinhel, na localidade de Cerejo, e Celorico da Beira, nas localidades do Baraçal e Maçal da Ribeira. O incêndio do Baraçal, cujo alerta foi dado às 17h08, mobiliza 59 operacionais, apoiados por 15 veículos e dois meios aéreos. O fogo que deflagrou, às 17h02, em Cerejo está a ser combatido por 26 operacionais, apoiados por seis veículos. O de Maçal da Ribeira já foi extinto. Alguns relatos falam na possibilidade de ter sido uma composição ferroviária a causar estes fogos.