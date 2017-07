26-07-2017 18:13

XVI Feira das Atividades Económicas começa amanhã

A vila de Aguiar da Beira, no distrito da Guarda, acolhe entre amanhã e domingo a XVI Feira das Atividades Económicas do Concelho, organizada pela Câmara Municipal com o objetivo de divulgar as potencialidades locais. O evento, que se realiza no recinto do complexo desportivo de Aguiar da Beira, será inaugurado pelas 19 horas de amanhã, onde estará presente a secretária de Estado do Turismo, Ana Mendes Godinho. O programa do certame inclui espetáculos musicais, exposições, gastronomia, cultura, desporto e muita animação, destacando-se os concertos de Némanus (sexta-feira), The Gift (sábado) e Marco Paulo (domingo).