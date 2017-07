26-07-2017 16:13

Equipa de ciclismo da Guarda fez história na Península

Decorreu no passado dia 16, em Almodôvar (Alentejo), o Campeonato Ibérico de Ciclismo para masters e elites amadores, tendo participado 230 ciclistas.

A equipa guardense Marques & Pereira/Garbike/Os Beirões esteve presente com sete atletas, tendo ganho com João Mariano a corrida de masters 35. Devido ao excesso de calor a quilometragem teve que ser reduzida de 143 para 117 quilómetros e a hora de partida foi atrasada uma hora. Durante todo o percurso a equipa consegui anular todas as fugas, e mesmo quando João Mariano furou as duas rodas nos quilómetros finais conseguiram recolocá-lo na luta pelo sprint final. Nesta categoria Pedro Pereira foi sexto e Marco Melo décimo, enquanto Toni Ferreira foi quinto e Hugo Dias 23º em masters 40. Já Luís Marques foi 15º em masters 50.

No dia 9, toda a equipa tinha competido no Skyroad da Serra da Estrela, onde, entre 1.300 participantes, consegui a vitória coletiva. João Mariano foi 6º em masters 30, Luís Marques quinto em masters 50 na corrida mais curta de 110 quilómetros. No Granfondo, de 142 quilómetros, Toni Ferreira foi décimo na geral e segundo em masters 40, Marco Melo foi 15º, Bruno Fernandes 25º e Hugo Dias 33º.