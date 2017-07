25-07-2017 18:01

Trânsito cortado na Rua do Ferrinho a partir de amanhã

O trânsito na Rua do Ferrinho, na Guarda, estará cortado entre as 08 horas de amanhã e as 18 horas de dia 31 de julho, «para realização de trabalhos de reperfilamento da rua», indica o município.