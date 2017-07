25-07-2017 17:30

Polícia Judiciária deteve abusador sexual no Fundão

Um homem com 76 anos foi detido no concelho do Fundão por abuso sexual de crianças.

Segundo a Polícia Judiciária da Guarda, os crimes terão ocorrido entre 2010 e agosto de 2016, tendo sido vítima uma menina, que tinha 13 anos à data dos últimos abusos.

«Tais abusos terão ocorrido na residência do detido, em momentos em que a vítima ali passava férias com outros familiares comuns», refere o Departamento de Investigação Criminal em comunicado.

O detido vai ser presente a tribunal para aplicação das medidas de coação.