25-07-2017 14:49

Comemorações do Dia dos Avós no Parque Urbano do Rio Diz

O Parque Urbano do Rio Diz, na Guarda, acolhe amanhã as comemorações locais do Dia dos Avós, promovidas pela Câmara e pela EAPN Portugal/Núcleo Distrital da Guarda. O 7.º Encontro de Avós e Netos decorrerá a partir das 10h30 e incluirá atividades lúdicas e desportivas, aula de zumba, rastreios de saúde e ações culturais, entre outras iniciativas. Com a comemoração do Dia dos Avós, as entidades organizadoras pretende promover um dia de convívio, partilha de conhecimentos e experiências entre as diferentes gerações.