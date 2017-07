24-07-2017 11:51

Inscrições abertas para o Filarmóniko, no Fundão

O município do Fundão tem a decorrer o período de inscrição para o Filarmóniko 2017 - Encontro de Jovens Filarmónicos, que terá lugar entre 31 de julho e 5 de agosto.

A iniciativa consiste numa ação de formação, descontraída e informal, para jovens de bandas filarmónicas do concelho e não só. O estágio permitirá aumentar e consolidar os conhecimentos musicais dos participantes e preparar um repertório para apresentar num concerto final. A ficha de inscrição está disponível em http://imprensa.cm-fundao.pt/FILARMONICO_2017_FICHA.pdf . Mais informações n' A Moagem ou através do telefone 275 773 032 ou do email gabcultural@cm-fundao.pt .