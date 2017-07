23-07-2017 18:43

Sp. Covilhã eliminado da Taça da Liga

O Sp. Covilhã foi hoje eliminado da Taça da Liga na marcação de grandes penalidades.

Os serranos receberam e empataram 1-1 com o União da Madeira no final do tempo regulamentar, pelo que houve recorrer aos penáltis para se encontrar o vencedor do jogo.

Nesta fase, os madeirenses concretizaram quatro grandes penalidades contra três dos locais e seguem em frente na competição.