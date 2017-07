23-07-2017 17:32

Despiste causa um morto e dois feridos graves em Nave Redonda

Uma pessoa morreu hoje e duas sofreram ferimentos graves na localidade de Nave Redonda (Figueira de Castelo Rodrigo) na sequência do despiste do veículo em que seguiam.

As causas do acidente, que ocorreu ao início da tarde, ainda não foram apuradas. No local estiveram elementos dos bombeiros de Figueira de Castelo Rodrigo e Almeida, da GNR e a viatura médica de emergência e reanimação (VMER), no total de 16 operacionais e sete viaturas.

Foi também necessário ativar uma equipa helitransportada do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) para transporte dos feridos.