23-07-2017 15:19

Sp. Covilhã recebe U. Madeira para a Taça da Liga

O Sp. Covilhã joga esta tarde o primeiro encontro oficial da época frente ao União da Madeira.

A partida da primeira eliminatória da Taça da Liga decorre no complexo desportivo da “cidade-neve” a partir das 16 horas. A equipa vitoriosa vai receber, no próximo domingo, o vencedor do jogo Varzim-Gil Vicente.