22-07-2017 18:30

Slalom de Castelo Rodrigo no fim-de-semana

Cerca de 70 pilotos competem este fim-de-semana, em Figueira de Castelo Rodrigo, nas modalidades de slalom e sprint numa prova organizada pelo Clube Escape Livre com o apoio da autarquia local.

Entre os participantes figuram nomes bem conhecidos no panorama nacional, caso de Hugo Ribeiro, Jorge Araújo, António Alexandre e Tiago Mateus, quatro dos cinco melhores pilotos classificados no troféu nacional de slalom.

No sprint a AMSport regressa com José Cruz e Ruben Lopes, que, a par de Carlos Pacheco, Paulo Leite e José Gomes, encabeçam uma lista notável de pilotos. A competição do sprint já está a decorrer no Estádio Municipal de Figueira de Castelo Rodrigo, e entre as 21 e 24 horas todos os pilotos cumprirão as duas últimas tentativas para estabelecer o melhor tempo.

Já no domingo, a partir das 14 horas, corre-se o slalom na Avenida Francisco Sá Carneiro, onde todos os inscritos realizarão três passagens. Os melhores dez classificados discutirão depois uma finalíssima que ditará o vencedor absoluto.