22-07-2017 16:59

Animação de Verão no La Vie Guarda

O centro comercial La Vie Guarda está a desenvolver uma campanha de Verão que inclui várias ações e eventos gratuito para os visitantes e clientes.

Até 31 de agosto há sessões de cinema aos domingos de manhã, música ao vivo ao jantar, insufláveis para os mais novos, ateliers e workshops com brinquedos das marcas nerfs, barbie e lego, exposições permanentes, incluindo a “Arte da Cestaria” de Fernando Nelas, e presença na praia de Valhelhas com brindes e passatempos

Já no Dia dos Avós, a 26 de julho, o La Vie oferecerá aos avós e netos uma sessão de cinema, pelas 10h30, com a mais recente versão do filme “O Páteo das Cantigas”.

Também com o Instituto Politécnico da Guarda o La Vie continua a fortalecer a parceria, e tem disponível para visita e apreciação todos os trabalhos desenvolvidos no âmbito da XVª edição do Concurso “Robô Bombeiro”, que decorreu no passado dia 8 .

Em agosto haverá também o batismo de voo em associação com o Clube Vertical, e para se habilitar a esta experiência radical bastará fazer compras no La Vie. A exposição de equipamentos alusivos à modalidade será também um bom motivo de visita.