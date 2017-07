22-07-2017 16:26

Bandas de rua têm encontro marcado em Famalicão (Guarda)

Jazz, pop, música Klezmer, funk, disco, ritmos latinos, africanos e balcânicos, mas também muita energia e imprevisibilidade, são os ingredientes da quarta edição do Fanfarronada – Festival de Bandas de Rua, que acontece esta noite em Famalicão da Serra (Guarda).

O encontro é organizado pelo Centro Cultural local no âmbito dos vinte anos de atividade da fanfarra NemFáNemFum, projeto pioneiro em Portugal na área das bandas de rua.

Este ano, além do grupo anfitrião, participam os lisboetas Alta Cena, os leirienses Farratuga e os catalães Always Drinking Marching Band, que são os cabeças-de-cartaz da quarta edição do festival. O Fanfarronada fica também marcado pela estreia da Farratwofanfarra, recentemente criada em Famalicão da Serra. O espetáculo começa pelas 21 horas, na praça central da aldeia, mas antes, a partir das 18 horas, os grupos vão apresentar-se com um pequeno “aperitivo” da sua arte musical.

O evento integra o ciclo de festivais de cultura popular promovido pela autarquia.