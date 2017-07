22-07-2017 15:16

Festival de folclore esta noite na Guarda

O festival de folclore da Guarda acontece hoje na Alameda de Santo André, numa organização do Centro Cultural.

Participam os ranchos de Rio de Moinhos (Penafiel), “As Tricanas de Cidral” (Póvoa de Varzim) e o Grupo Folclórico “La Espiga Charra” (Salamanca-Espanha), além do rancho anfitrião.Os grupos são recebidos pelas 17h30 na sede do Centro Cultural, no Paço da Cultura, seguindo-se um jantar convívio.

Às 21 horas os ranchos desfilam até à Alameda de Santo André, onde as atuações têm início pelas 21h30.