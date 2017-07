22-07-2017 12:19

Xistrilhos em Sobral de S. Miguel

Está a decorrer em Sobral de S. Miguel (Covilhã) o evento Xistrilhos dedicado à temática das artes e ofícios, associados ao projecto "Sobral - Aldeia Museu", que está disponível para votação no OPP, até setembro.

Os visitantes podem participar nas oficinas temáticas, onde a etnografia local terá grande destaque. Todos os expositores representam um ofício, recriando a aldeia de outros tempos, há ainda animação de rua, venda de produtos locais e gastronomia com diversas tasquinhas.

A novidade deste ano é a presença do artista urbano português Tiago Salgado, aka Regg, que irá realizar uma intervenção mural na empena da antiga escola primária inspirada nas tradições e produtos do Sobral de S. Miguel, nomeadamente a broa e o queijo corno.

O Xistrilhos é organizado pela Junta de Freguesia com o apoio da autarquia da Covilhã.