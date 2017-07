21-07-2017 18:20

Hospital dos bonequinhos em Belmonte no sábado

O Pavilhão Multiusos de Belmonte acolhe no sábado o “Hospital dos Bonequinhos”, que funciona das 9 às 12h45 e das 14h30 às 18h30.

Trata-se de uma iniciativa reservada a crianças dos 3 aos 7 anos e destina-se a contribuir para que os mais pequenos «percam o medo do hospital, médico ou qualquer outro prestador de cuidados de saúde», refere a autarquia em comunicado.

Neste hospital os bonecos são examinados e tratados pelas crianças, com o auxílio de estudantes de Medicina de vários pontos do país, passando pela triagem, consultório, exames complementares, desinfeção, bloco operatório, tratamento e nutrição.

A atividade é desenvolvida no âmbito do projeto “Med on Tour”, que decorre até domingo em Belmonte e mobiliza 60 alunos de diferentes faculdades de Medicina do país na realização de ações de promoção da saúde.