21-07-2017 12:10

Festival de música e cerveja artesanal em Trancoso

Cerveja artesanal, música, comida e construção de instrumentos musicais são as principais atrações da segunda edição do Festival de Música e Cerveja Artesanal, que decorre este fim-de-semana no Castelo de Trancoso.

A abertura das portas está prevista para hoje, às 18 horas, seguindo-se (21h30) a atuação dos Macadame. A festa nesse dia prossegue com os concertos de Quadrilha (23 horas) e Jon Luz (00h30). No sábado, o festival tem início às 14 horas e, para a noite, estão reservados concertos com Alba Maria (21h30), Dead Combo (23 horas) e Marafona (00h30). No último dia do festival, a tarde será animada pelos AI! e Grupo de Percussão de Valhelhas (16 horas) e pelos Roncos do Diabo (17h30). Em relação ao ano passado, a presença de cervejeiros foi reforçada e a nível musical a organização procurou «um registo musical mais abrangente». «Se no ano passado o festival se centrou essencialmente na música medieval e de tradição oral, a edição deste ano procurou um registo musical mais abrangente, incidindo na world music», adianta a autarquia. A entrada no festival tem um custo de dois euros, na sexta-feira e no sábado, e de um euro no domingo. O evento será acompanhado por Armando Carvalhêda e transmitido na Antena 1.