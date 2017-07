21-07-2017 11:18

Pilotos competem em Aguiar da Beira e Sernancelhe

O Rali Sernancelhe/ Aguiar da Beira 2017 vai para a estrada hoje e amanhã, numa organização conjunta daqueles dois municípios e do Clube Automóvel da Marinha Grande.

Trata-se de uma prova pontuável para o Campeonato Regional de Ralis do Centro e para a Taça Nacional de Ralis FPAK de Asfalto. É constituída por uma Super Especial noturna (sexta-feira), de 1,77 quilómetros, em Sernancelhe, e três provas especiais de classificação, com três passagens em cada uma, no sábado. Os pilotos vão lutar contra o cronómetro no Távora (6,7 quilómetros), Sernancelhe (8,17 quilómetros) e Aguiar da Beira (7,64 quilómetros), onde será coroado o vencedor da edição deste ano.