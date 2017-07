20-07-2017 17:46

GNR deteve suspeito de atear fogo por negligência em Seia

A GNR deteve um homem de 37 anos por suspeita de ter ateado um incêndio rural no concelho de Seia, distrito da Guarda, quando realizava trabalhos de silvicultura com um trator agrícola, foi hoje anunciado. Fonte do Comando Territorial da GNR da Guarda disse à agência Lusa que o homem foi detido por militares do posto da GNR de Seia, na localidade de Vila Chã, freguesia de Santa Comba, naquele concelho. O incêndio rural foi originado por negligência, quando o homem «estava a efetuar trabalhos de silvicultura com uma máquina agrícola», disse a GNR. O detido vai ser hoje presente ao Juízo de Competências Genéricas do Tribunal de Seia, para primeiro interrogatório judicial e aplicação de eventual medida de coação. Segundo a fonte, o incêndio, que teve início pelas 12h24 de hoje, terá destruído uma área de cerca de dois hectares de mato. Pelas 16h30 o fogo rural estava em fase de conclusão e permaneciam no local 35 operacionais e nove viaturas, segundo informação disponibilizada na página da internet da Autoridade Nacional de Proteção Civil.