20-07-2017 17:30

Pastores da Serra da Estrela vão posar para calendário solidário

O “Notícias de Gouveia” está à procura dos pastores mais bonitos da Serra da Estrela para fazer um calendário solidário para 2018.

Para participar não há limite de idade, «ou características impeditivas para se ser modelo neste projeto», sendo necessários 12 pastores – um para cada mês do ano. Com esta iniciativa, o jornal gouveense pretende assinalar os 104 anos da sua fundação.

Os pastores que aceitarem o desafio serão fotografados pelo fotojornalista Miguel Pereira da Silva, colaborador no distrito da Guarda da agência Lusa e da Global Notícias. O primeiro modelo foi Hermínio Carvalhinho, dos Casais de Folgosinho, talvez o mais célebre dos pastores imortalizado por Jorge Pelicano no documentário “Ainda há Pastores?”. Os interessados podem inscrever-se pelo email lilianacarona@abpg.pt .

A iniciativa tem o patrocínio da ANCOSE (Associação Nacional de Criadores de Ovinos da Serra da Estrela) e da Associação de Beneficencia Popular de Gouveia (ABPG).