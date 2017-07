20-07-2017 15:34

Carlos Pinto apresenta lista

Já são conhecidos os nomes que vão fazer parte da lista independente “De Novo Covilhã”. A acompanhar Carlos Pinto, cabeça-de-lista e ex-presidente da Câmara da Covilhã, vai estar Rui Lourenço, empresário do sector da hotelaria, como número dois e em terceiro lugar Guida Dias, professora de matemática na escola Campos Melo. Como número quatro aparece Hugo Brancal, médico veterinário, seguindo-se Paulo Rosa, ex-vereador do executivo de Carlos Pinto, Maria Lurdes Carvalho, empresária e Paulo Tourais, que presidiu à junta de freguesia do Ferro.