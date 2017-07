20-07-2017 14:31

Visitas orientadas aos centros históricos do Sabugal e Sortelha

O município do Sabugal anunciou que está a promover visitas orientadas aos centros históricos do Sabugal e de Sortelha, com acompanhamento pelos técnicos de turismo municipais. As visitas podem ser realizadas nos dias úteis, pelas 11 horas, e nos feriados e fins de semana, às 16h30, tendo um custo de 25 euros para grupos até 25 pessoas e de 35 euros para grupos formados por mais de 25 elementos. Segundo a autarquia, as visitas terão que ser marcadas com 24 horas de antecedência.