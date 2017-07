19-07-2017 17:17

Ana Borges e Sílvia Rebelo no primeiro jogo de Portugal no Europeu Feminino

Ana Borges e Sílvia Rebelo já fazem parte da história. As duas antigas jogadoras da Fundação D. Laura Santos, de Moimenta da Serra (Gouveia), estão no onze inicial da seleção feminina de futebol que se estreia hoje na fase final do Europeu.

O campeonato está a decorrer na Holanda e o jogo frente a Espanha já está a decorrer e o resultado mantém-se 0-0.