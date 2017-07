19-07-2017 16:43

Autarcas vão de comboio a Lisboa pedir novos meios ferroviários e fim de portagens

Os autarcas da Comunidade Intermunicipal Beiras e Serra da Estrela (CIMBSE) vão amanhã a Lisboa, de comboio, para reivindicarem a suspensão das portagens na A23 e na A25 e a substituição do material circulante na Linha da Beira Baixa. Em declarações à agência Lusa, o presidente da CIMBSE, Paulo Fernandes, explicou que esta é «uma ação simbólica» e que foi marcada depois de os autarcas da comunidade intermunicipal terem aprovado por unanimidade duas moções, exigindo a «imediata suspensão do pagamento de portagens» nas autoestradas A23 e A25, bem como a «substituição do material circulante na Linha da Beira Baixa». Os documentos devem ser entregues no final da viagem ao secretário de Estado das Infraestruturas, Guilherme W. d'Oliveira Martins. Segundo Paulo Fernandes a moção relativa às portagens reitera os pressupostos que levam os autarcas a estarem contra os pagamentos naquelas ex-Scut, a começar pelo prejuízo que as mesmas implicam para a região. Além disso, aquelas vias, que ligam a A1, em Torres Novas, a Castelo Branco, Covilhã e Guarda (A23) e Aveiro à Guarda e a Vilar Formoso (A25), estão em «péssimo estado» nalguns dos seus lanços. No que concerne à substituição do material circulante da Linha da Beira Baixa, a ferrovia, após a sua eletrificação, que passou a ser servida por 'unidades triplas elétricas', em vez das habituais carruagens por composições, os autarcas apontam a falta de comodidade e o facto de o equipamento não se adequar nem ao perfil nem à duração da viagem em comboios 'intercidades'. Amanhã, entre os passageiros do 'intercidades' que às 07h30 inicia a viagem entre Covilhã e Lisboa estarão, pelo menos, o presidente da CIMBSE e da Câmara do Fundão, Paulo Fernandes (PSD), o presidente da Câmara da Covilhã, Vítor Pereira (PS), e a vice-presidente da Câmara do Sabugal, Delfina Marques Leal (PSD).